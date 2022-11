Burgsolms: Leoniden, Mars und Jupiter bestaunen

Die Teleskop-Plattform der Sternwarte Burgsolms. (© Udo Reffke/Sternwarte Burgsolms)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-BURGSOLMS - In der Sternwarte in Burgsolms gibt es am Freitag, 18. November, einen öffentlichen Vortrags- und Beobachtungsabend. Beginn ist um 20 Uhr.

Im Mittelpunkt sollen der Sternschnuppenschwarm der Leoniden sowie der herbstliche und aufkommende Wintersternhimmel mit seinen typischen Sternbildern sein. Bei klarem Himmel werden im Anschluss Jupiter mit seinen Monden und Mars gezeigt, für die laut den Sternwartenmitarbeitern in diesem Monat beste Beobachtungsbedingungen existieren.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, für Kinder 2,50 Euro. Die Anfahrt erfolgt über die Beethovenstraße in Burgsolms.