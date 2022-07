Burgsolmser Brückenlauf für die Unkraine-Hilfe

Zum Brückenlauf im Rahmen der Burgsolmser Kirmes können sich auch Kinder und Jugendliche anmelden. Archivfoto: Karl-Jürgen Hoffmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-BURGSOLMS - Zum zehnten Mal gibt es im Rahmen der Burgsolmser Kirmes am Sonntag, 7. August, ab 14 Uhr einen Brückenlauf mitten durch den Solmser Stadtteil. Beginnend am Blumenlädchen führt die Strecke durch die Gärten über die Holzbrücke des Solmsbaches zum Evangelischen Gemeindehaus und von dort über den Burgplatz wieder zurück über den Solmsbach zum Zelt auf dem Kirmesplatz. Die Strecke ist nach Angaben der Veranstalter etwa 900 Meter lang. Am Ende erhält jeder Teilnehmer eine Medaille. Die Besten werden gesondert geehrt. Teilnehmen können alle, die laufen können oder die Strecke begehen wollen. Wichtig ist aber, dass alle Starter Geld für einen sozialen Zweck einzahlen. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren die Flüchtlingshilfe Lahn-Dill ausgesucht. Diese will den gesamten Erlös für die Belange ukrainischer Jugendlicher im Lahn-Dill-Kreis verwenden!

Bei der Anmeldung angegeben werden müssen Vorname, Name, Geburtsdatum (wegen der Einordnung in unterschiedliche Laufgruppen), Sponsorenname und Betrag. Anmeldungen werden entgegengenommen per WhatsApp an 01 71-9 94 46 14, per E-Mail an: kalle47hoffmann@t-online.de oder am Veranstaltungstag bis spätestens 13.30 Uhr am Bachtrompeter.