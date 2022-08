Burgsolmser Vereine laden auf den Bachtrompeter ein

Bei der Kirmes in Burgsolms geht es auch sportlich zu. Am Sonntag beginnt um 14 Uhr der Brückenlauf. Foto: Dieter Schneider

SOLMS-BURGSOLMS - In Burgsolms ist von Samstag bis Montag, 6. bis 8. August, Kirmes "wej froiher" - zum zweiten Mal auf dem Bachtrompeterplatz. Veranstalter sind die Vereine FC Burgsolms, TV Burgsolms und Burgsolms aktiv. Höhepunkte sind der Brückenlauf und das Entenrennen am Sonntag. An ist ein kleiner Vergnügungspark mit Kinderkarussell aufgebaut.

Am Samstag beginnt die Kirmes mit der Eröffnung des Kinderkarussells um 16 Uhr. Ab 19 Uhr spielt Marcel Rudert mit seiner Formation "Change of Plans". Sie hatten bereits während der Sommeröffnung des Bachtrompeters und bei der Kirmes 2019 ihre musikalische Visitenkarte in Burgsolms abgegeben. Weiter geht es am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr. Anschließend sind alle zum Mittagessen eingeladen. Nachmittags gibt es ein Kuchenbuffet des "Welt-Laden" und frisch gebrühten Kaffee. Die musikalische Begleitung des Tages übernimmt die Formation "Querbeet" mit Musik für alle Altersgruppen.

Um 14 Uhr fällt dann der Startschuss für den 10. Brückenlauf. Die Sponsorengelder sind für die Aktion "Hilfe für ukrainische Jugendliche" der Flüchtlingshilfe Lahn-Dill bestimmt. Mitlaufen kann jeder, der einen Sponsor findet oder sich selbst sponsert. Anmeldungen sind möglich per WhatsApp an 01 71-9 94 46 14 oder per E-Mail an kalle47hoffmann@t-online.de. Angegeben werden müssen Name, Vorname und Geburtsdatum sowie für Gruppen der Name der Gruppe. Wer will, kann sich auch noch am Sonntag bis 13.30 Uhr vor Ort anmelden. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, die Besten eine Urkunde. Anschließend beginnt das Entenrennen auf dem Solmsbach. Dabei geht es um wertvolle Preise.

Am Montag klingt die Kirmes ab 11.30 Uhr mit dem traditionellen Burgsolmser Frühschoppen aus. Die Kapelle "Original Böhmische Sieben" sorgt für volkstümliche Musik.