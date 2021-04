Burgsolmserin ist bei "The Voice Kids" raus

Schluss in Runde zwei: Lorena Margert aus Burgsolms ist bei "The Voice Kids" ausgeschieden. Foto: Sat.1/Claudius Pflug

SOLMS-BURGSOLMS - Die zwölfjährige Lorena Margert ist bei der Castingshow "The Voice Kids" in der "Battle Round", also in der zweiten Runde, ausgeschieden. Das sah man am Samstag, 3. April, auf dem Sender Sat.1. In den "Blind Auditions", also in der ersten Runde, wählte der Popsänger Wincent Weiss die Burgsolmserin, die bei diesem Auftritt "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens sang, in sein Team. Doch in der K. o.-Runde - sie sang "Sowieso" von Mark Forster - konnte sie sich nicht gegen ihren Konkurrenten durchsetzen.