CDU Solms für weiteren Ausbau des Glasfasernetzes

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS - Am 14. März wird auch in Solms neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei der Solmser CDU.

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ist uns bewusst, wie unabdinglich die Digitalisierung in allen Bereichen ist. Nach dem gescheiterten Vodafone-Projekt sollte sich die Stadt Solms um einen weiteren Ausbau des Glasfasernetzes bemühen. Außerdem sollte der Onlineabruf von Dienstleistungen der Stadtverwaltung über die Homepage der Stadt stark ausgedehnt und als Portal neu strukturiert werden.

Eine wohnortnahe medizinische Versorgung ist in enger Kooperation mit den medizinischen Akteuren vor Ort sicherzustellen. Die CDU Solms wird einen solchen Prozess in jeder Hinsicht unterstützend begleiten.