Corona belastet Solmser Haushalt

SOLMS - Es waren keine guten Nachrichten, die der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses mitgebracht hatte. Die Corona-Krise wird sich auch auf die Finanzen der Stadt negativ auswirken. Und das vermutlich so stark, dass einige geplante Projekte vorerst nicht umgesetzt werden.

„Die Einnahmesituation kommt nicht wie geplant“, erklärte der Bürgermeister. So seien beispielsweise die Spielhallen länger als acht Wochen geschlossen worden, was deutliche Einbußen bei der Spielapparatesteuer bedeute. Auch die Anteile an der Einkommenssteuer würden deutlich niedriger ausfallen. Während die Stadt bei diesen beiden Posten schon erste Erkenntnisse über die Höhe des Ausfalls hat, ist noch völlig offen, wie hoch diese im Bereich der Gewerbesteuer sein werden. Ferner gibt es Ausfälle bei den Kita-Gebühren, über deren Erlass die Stadtverordneten entscheiden werden, und hinsichtlich der Pacht für die Taunushalle. Inderthal verwies auf die Zusage von Bund und Land, die Ausfälle auszugleichen, gab aber zu bedenken, dass noch nicht klar sei, wann die Hilfen gezahlt würden und wie hoch sie ausfallen.

Kitas Anfang August ausgelastet

Bereits im Vorfeld hatte sich auch der Magistrat mit dem Thema befasst. Er hat die für 2020 geplanten Investitionen in Höhe von 2,84 Millionen Euro deshalb unter die Lupe genommen und eine Prioritätenliste erstellt. Demnach sind Einsparungen vor allem beim Straßenbau vorgesehen. Wie Inderthal erläuterte, sei das geplante Jahresbudget hier bereits zur Hälfte ausgeschöpft, sodass „keine größeren Maßnahmen“ mehr umgesetzt werden sollen. Eingeplant waren für 2020 Investitionen in Höhe von 1,28 Millionen Euro. Sanierungen werden zum Teil auch über wiederkehrende Straßenbeiträge finanziert.

Johannes Schiller (Grüne) kritisierte, dass auch zwei Vorhaben auf der Streichliste stehen, die „direkt dem Klimaschutz dienen“. Dabei handle es sich um die Erneuerung der Heizungsventile im Industriemuseum und die Überprüfung des Dachs der Taunushalle. „Der Austausch der Heizungsventile, das ist kein großer Betrag“, sagte Schiller. Dafür seien aber im Anschluss Einsparungen bei den Heizkosten zu erwarten.

Nicht auf Eis legen kann Solms die Erweiterung der Kita in Oberbiel. Mit einem Anbau soll Platz für eine weitere Gruppe geschaffen werden. Im Haushalt vorgesehen sind 340 000 Euro. Die Stadt rechnet mit Fördermitteln, die einen Großteil der Summe ausmachen würden. Allerdings seien die Mittel der Bundesförderung ausgeschöpft. Über diesen Topf hatte sich die Stadt 250 000 Euro erhofft. Laut Inderthal habe das Land mittlerweile ein Förderprogramm aufgelegt.

Stadtverordnete beraten am 30. Juni

Hier ist noch nicht sicher, ob alle Anträge auch positiv beschieden werden. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Programm, dass der Bund zur Förderung von Kitas im Rahmen der Corona-Krise auflegen will, hierfür sollen 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Wird die Kita in Oberndorf nicht erweitert, kann die Stadt Solms in absehbarer Zeit nicht genug Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Hierzu ist sie gesetzlich verpflichtet. Laut Bedarfsplanung würden bereits im August die Kitas voll ausgelastet sein.

Rainer Heinz (FWG) wollte wissen, wann die Stadt denn sicher mit den Fördergeldern rechnen könne. Einen genauen Termin gibt es hierfür noch nicht. Schiller fragte, ob der Anbau denn wirklich nachhaltig sei. „Nicht, dass man in zwei bis drei Jahren erneut vor der Frage steht.“ Inderthal erläuterte, dass dies auch von der möglichen Entwicklung eines Neubaugebiets in Oberndorf abhänge. Wenn dies entsteht, wäre der Bau einer neuen Kita notwendig. Die Ausschussmitglieder stimmten für die Erweiterung.

Im Hinblick auf die Finanzen stand ferner die nachträgliche Aufnahme eines Kommunalkredits zur Debatte. Dem stimmten die Ausschussmitglieder zu. Inderthal kündigte zudem an, dass es einen Nachtragshaushalt geben werde. Über haushaltswirtschaftliche Sperrung, die Kita-Erweiterung und Kreditaufnahme müssen nun die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 30. Juni entscheiden.