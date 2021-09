Dachstuhlbrand in Burgsolms

56 Feuerwehrleute aus Solms und Braunfels sind am Freitagmittag im Einsatz um einen Dachstuhlbrand in der Friedenstraße in Burgsolms zu löschen. Foto: Janis Viehmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS - Ein Dachstuhlbrand hat am Freitagmittag in Burgsolms für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 13:30 Uhr wurden die Wehren in die Friedenstraße gerufen. 40 Einsatzkräfte aus Solms und 16 Feuerwehrleute aus Braunfels beteiligten sich an den Löscharbeiten. Wie Einsatzleiter Claus Röming mitteile, war das Feuer relativ schnell gelöscht. Allerdings mussten sogenannte Nachlöscharbeiten an der Dachdämmung vorgenommen werden, so dass der Einsatz insgesamt knapp vier Stunden dauerte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Die Polizei ermittelt noch.