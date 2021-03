Das wollen die Freien Wähler in Solms angehen

Jetzt teilen:

SOLMS - Am 14. März wird in Solms neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei der Solmser FWG.

"Im Hinblick auf die momentane Pandemiesituation ist es unerlässlich, dass die Stadt Solms ein digitales Rathaus anbieten kann. Unsere Bürger sollen möglichst viele Angelegenheiten von zu Hause aus erledigen können. Das Bürgerbüro muss es auch in virtueller Form geben. Wir machen uns auch für Erhalt und Förderung aller kulturellen Begegnungsstätten in allen Stadtteilen stark", heißt es von den Freien Wählern.