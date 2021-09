Die Wiese Weidfeldsweg erhitzt die Gemüter

Mitglieder der Oberndorfer Bürgerinitiative wollen beachtet und gehört werden. Eine Abordnung versammelt sich deswegen am Dienstagabend im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung vor der Solmser Taunushalle. Foto: Verena Napiontek

SOLMS - "Karl, der Käfer, wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt" - dieser Song aus dem Jahr 1983 wird am Dienstagabend vor der Solmser Taunushalle in Dauerschleife gespielt.

Das Protestlied der Gruppe Gänsehaut behandelt den negativen Umgang der Menschen mit der Natur. In den 80er-Jahren, als das Waldsterben schon einmal großes Thema war, war der Song auch in der ZDF-Hitparade zu hören. Da ist die Rede von lärmenden Maschinen und von Lebensraum, der zugeteert wird.

Warum ist er jetzt wieder vor der Taunushalle zu hören und warum haben sich da etwa 15 Personen, Erwachsene und Kinder, vor dem Eingang versammelt? "Es ist quasi unsere Hymne", sagen die Mitglieder der Initiative "Rette die Wiese Weidfeldsweg". Und diese Bürgerinitiative, die sich gegen das geplante Neubaugebiet in Oberndorf formiert hat und die auch zwei große Plakate mitgebracht hat, möchte fortan vor jeder Sitzung der Stadtverordneten Gesicht zeigen. Eine Demo wollen es die Oberndorfer Bürger gar nicht nennen. "Wir stehen einfach hier und wir möchten, dass man uns und unsere Interessen wahrnimmt. Wir möchten zeigen, dass wir gegen das Neubaugebiet sind", sagt Simone Marx dazu.

Und so gehen die Stadtverordneten durch das Spalier der Baugebietsgegner. Man grüßt sich mitunter, Worte werden aber nicht gewechselt. Kai Marx ist sich sicher: "Manche würden am liebsten den Hintereingang nehmen."

Eigentümer sollen 29 Euro pro Quadratmeter erhalten

Heftig diskutiert wird dann jedoch im Stadtparlament über die Thematik. In einer Beschlussempfehlung für die Stadtverordneten hieß es: "Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einen Rohlandpreis für den Ankauf von Flächen im geplanten Baugebiet "Am Weidfeldsweg" in Höhe von 29 Euro pro Quadratmeter." Der Grundstückserwerb soll durch die Firma Geißler Infra GmbH erfolgen, mit der die Stadt bereits beim Baugebiet "Am Nußbaum" in Oberbiel gute Erfahrungen gemacht hatte.

Um es vorwegzunehmen: Mehrheitlich mit 22 Ja-Stimmen votieren die Stadtverordneten für den Beschluss. Die sieben Nein-Stimmen kommen von CDU und FDP. Die fünf Stadtverordneten von Bündnis 90/Die Grünen enthalten sich.

Zuvor hat sich aber eine lebhafte Diskussion entwickelt. Die CDU macht klar, dass sie nicht zustimmen kann. "In unseren Augen ist es wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Wenn wir bereits heute den Rohlandpreis festlegen, überspringen wir einen Schritt", gibt Stadtverordneter Niklas Weißmann (CDU) zu bedenken.

Man sei sich darüber einig, dass das potenzielle Baugebiet nur dann zustande kommen kann, wenn sowohl das naturschutzrechtliche Gutachten als auch das Verkehrsgutachten positiv ausfallen. Und weiter: "Die Beantwortung der beiden Voraussetzungen steht aber noch aus. Welche Außenwirkung hat die Festlegung des Rohlandpreises am heutigen Tag, wenn wir noch gar nicht wissen, ob das Baugebiet überhaupt zustande kommt? Wie wirkt es auf Bürger aus Oberndorf, dass die Stadt ein solches Tempo vorlegt?"

Bürgermeister Inderthal schlägt Workshops vor

Ähnlich sieht das auch Jörg Mathes von der FDP. "Es ist zu viel offen, um über Preise diskutieren zu können." Auch für Jens Rödel (Bündnis 90/Die Grünen) sind noch "zu viele Fragen offen, um diesem Beschluss mit gutem Gewissen zustimmen zu können".

Stephan Löb von der SPD betont jedoch: "Bei diesem Vorgang handelt es sich um einen rein technischen Akt." Der Grundsatzbeschluss für das Neubaugebiet sei ja bereits im vergangenen Jahr einstimmig gefallen.

Er verweist auch noch einmal auf die große Nachfrage nach Wohnraum in Solms. Die SPD sieht es zudem als notwendig an, dass die Eigentümer der Grundstücke Klarheit darüber erhalten, welchen Preis sie für ihre Flächen erwarten können.

Frank Metz, Fraktionsvorsitzender der FWG, ergänzt, dass man seit Jahrzehnten gute Erfahrung mit dieser Art der Baulandplanung gemacht habe. Zudem wolle man ein Energieeffizienzquartier entwerfen, "das seinesgleichen sucht". Darum solle sich auch niemand von den Zuschauern "ins Bockshorn jagen lassen".

Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) berichtet am Ende der Sitzung, dass bei der ersten Offenlegung der Baupläne 20 Bürger ihre Stellungnahmen abgegeben hätten. Das Planungsbüro Fischer sei nun damit beschäftigt, diese einzuarbeiten. Das werde aber dauern.

Inderthal schlägt ein neues Format vor. Man könne sich zu Workshops zusammenfinden, um die einzelnen Stellungnahmen zu besprechen. Darüber werden dann die Fraktionen in der nächsten Zeit beraten.