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Mittwoch, 25.03.2020 - 23:00
4 min

Drei Frauen erinnern sich an das Kriegsende in Burgsolms

Es waren strahlend schöne Frühlingstage in den letzten Märztagen 1945 in Burgsolms. "Das waren schlimme Zeiten", blickt Toni Schrenk zurück, die das Kriegsende als 18-Jährige miterlebte.

Toni Schrenk hat das Kriegsende als 18-Jährige in Burgsolms erlebt. Heute lebt sie noch immer im Ort. Foto: Toni Schrenk

Toni Schrenk hat das Kriegsende als 18-Jährige in Burgsolms erlebt. Heute lebt sie noch immer im Ort. Foto: Toni Schrenk

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Fotos
Toni Schrenk hat das Kriegsende als 18-Jährige in Burgsolms erlebt. Heute lebt sie noch immer im Ort. Foto: Toni Schrenk

Toni Schrenk hat das Kriegsende als 18-Jährige in Burgsolms erlebt. Heute lebt sie noch immer im Ort. Foto: Toni Schrenk

Roswitha Napiontek, geborene Lutz, im Frühling 1945 in Burgsolms. Da war der Krieg gerade vorbei. Foto: Lina Lutz

Roswitha Napiontek, geborene Lutz, im Frühling 1945 in Burgsolms. Da war der Krieg gerade vorbei. Foto: Lina Lutz

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