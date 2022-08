Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Solms

Bei einem Unfall zwischen Leun und Solms sind am Mittwochmorgen drei Männer schwer verletzt worden. Foto: dpa

SOLMS - Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Solms sind drei Männer schwer verletzt worden. In der Folge des Unfalls musste die Landstraße zwischen Leun und Solms-Niederbiel voll gesperrt werden.

Um 8 Uhr hatte der 36-jährige Fahrer eines Opel Vivaro Kleintransporters, der in Richtung Niederbiel unterwegs war, trotz Gegenverkehrs einen Überholvorgang gestartet. Wie Polizeisprecher Guido Rehr mitteilte, stieß der Mann aus Gießen mit seinem Fahrzeug frontal mit einem anderen Kleintransporter der Marke Iveco zusammen. Dieser wurde von einem 22-Jährigen aus Biebertal gefahren; Beifahrer war ein 24-jähriger Mann aus Wetzlar. Alle drei Männer wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt und anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht, berichtete Rehr. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Es seien drei Rettungswagen und ein Notarzt-Wagen vor Ort gewesen. Da bei dem Zusammenstoß Betriebsstoffe ausliefen, kam es auch zu einem Einsatz der Solmser Feuerwehr. Zudem gelangten Fliesenkleber und Verdünnungsmittel, die sich in einem der Transporter befunden hatten, auf die Straße.

Die Straßenmeisterei der Stadt Solms beauftragte eine Spezialfirma mit der Reinigung. Da zudem Verdünnungsmittel ins Erdreich gelaufen war, war laut Rehr auch die Untere Naturschutzbehörde vor Ort. Diese muss nun entscheiden, ob Erde ausgetauscht werden muss.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenssumme konnte am Mittwoch noch nicht benannt werden. Die Straßensperrung wurde um 9.30 Uhr wieder aufgehoben.