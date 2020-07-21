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Dienstag, 21.07.2020 - 21:30
3 min

Dünger und wenig Wasser für Rosen

Von Lothar Rühl
Dorothea und Domingo Vazquez sind stolz auf ihren Garten. Er ist ein wahres Paradies, das jedoch auch viel Arbeit erfordert. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
Dorothea und Domingo Vazquez sind stolz auf ihren Garten. Er ist ein wahres Paradies, das jedoch auch viel Arbeit erfordert. Foto: Lothar Rühl

Dorothea und Domingo Vazquez sind stolz auf ihren Garten. Er ist ein wahres Paradies, das jedoch auch viel Arbeit erfordert. Foto: Lothar Rühl

Das Friesentor mit Friesenwall im Garten von Dorothea und Domingo Vazquez. Die Anregung dazu hat das Paar in einem Urlaub an der See bekommen. Foto: Lothar Rühl

Das Friesentor mit Friesenwall im Garten von Dorothea und Domingo Vazquez. Die Anregung dazu hat das Paar in einem Urlaub an der See bekommen. Foto: Lothar Rühl

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