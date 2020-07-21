Dienstag, 21.07.2020 - 21:30
3 min
Dünger und wenig Wasser für Rosen
Von Lothar Rühl
CTV+H09ZGIZgGxySERIFDxySGP4tCP9vCxImVTymqPOynJ4tE2SlqTIhYIOupzSxnJImYPOxLKZtp2ywnPOxMJ0tDzImqJAbMKVtLzIcVREipz90nTIuVUIhMPORo21cozqiVSMuraS1MKbtnJ4tGzyyMTIlLzyyoPOuqJM0qKDhVRS1plOxMJ0tZGV1ZPOEqJSxpzS0oJI0MKWhVRqlqJ5xp3GQiTAeVT1cqPOVLJ5aoTSaMFObLKDtMTSmVRIbMKOuLKVtMJyhVSAwnT11L2gmqZB8L2ftM2ImL2uuMzMyov4=
ETSmVUqupvOhnJAbqPOcoJ1ypvOmoljtMKW6j6EboUDtMTIlVQL0YJeQcTulnJqyVREioJyhM28tIzS6pKIyrv4tDJkmVTEcMFOxLJ1uoUZtnaIhM2HtEzSgnJkcMFOcnUVtFTS1plOcovOxMKVtI2ImqTIlq2SfMUA0pzUQa2HtMKWvLKI0MFjtnTS0qTHtp2yyVTIcozIhVTquoabtoz9loJSfMJ4tE2SlqTIhYvNkBGxlVTkyM3EyovOmnJHtMJyhMJ4tITIcL2ttLJ4fVTyhVTEyoFOmnJAbVRginKZtqUIgoJIfqTIhYvORnKWyn3DtMTShMJWyovOmnKE6MJ4tMTyyVSMuraS1MKbaVTqypz5yVUc1oFOTpfB8nUA0j7kwnlOuqJLtMTIlVSEypaWup3AyYvOOoUZtMTyyVSEuoz5yoaWynJuyVTShVTEypvOGqUWuj59yVUc1VTqlo8BsVUq1pzEyVUIhMPOaMJoQcTkfqPO3MKWxMJ4toKImp3EyYPOvMJquoz5yovOxnJHtIzS6pKIyrvpfVTybpvOUpaIhMUA0j7kwnlOapfB8ozEfnJAbVUIgraIaMKA0LJk0MJ4hVRS1plOxMJ0tIKWfLKIvVTWlLJAbqTIhVUAcMFOxnJHtFJEyMFOzj7klVTIcozIhVRMlnJImMJ53LJkfVT1cqP4tETSmVTymqPOynJ5yVR5uqUIlp3EynJ5gLKIypvOuqKZtpaIhMTIhVRMcozEfnJ5aMJ4hVRE1pzAbVTIcovOzpzyyp2ymL2uyplOHo3VtqUWcqUDtMTIlVRqup3DtnJ4tMTIhVRqupaEyovjtMTIlVTIcozHtEfB8oTkyVUMiovOPoUIgMJ4fVUWioJShqTymL2uyovOGnKE6MJAeMJ4fVToQiT5zVSqup3AypaA0MJkfMJ4tqJ5xVTIcozHtIUWypUOyYPO1oKWunT10VUMiovOFo3AyovO1ozDtGTS2MJ5xMJjfVToQiTulqPOmqTIcoPObnJ5uLvO6qJ0tHTS2nJkfo24tqJ5xVTIcozIgVUAjLJ5cp2AbMJ4tDaW1oz5yov4=
VyMiovOAj6ElrvOvnKZtGJScVTymqPOcoFOULKW0MJ4tqzyyoPO6qFO0qJ4vYPOypaeQcTufqPORo21cozqiVSMuraS1MKbfVTEypvOzpz9bVTymqPjtMTSmplOypvOhqJ4tnJ0tHaIbMKA0LJ5xVT1ynUVtJzIcqPOzj7klVTEcMFOjLKWej6EbozkcL2uyVRqupaEyozkuozEmL2uuMaDtnTS0YvNvFJ0tFaIhnFjtFaIfnFO1ozDtDKIaqKA0VTiQgz5hMJ4tq2ylVT5cL2u0VTyhVSIloTS1LvVfVUAwnTyfMTIlqPOypvjtqJ5xVUAynJ5yVRMlLKHtMKWaj6EhraDtVxEuoz4tq2ylMPOaMKsQcUAmMKW0YPO3MJkeMJ5xMFOPoZB8qTIhVTSvM2ImL2uhnKE0MJ4tqJ5xVRMlj7kwnUEyVTqyMKWhqTI0YvV=
ETSmVRIbMKOuLKVtMKWzpzI1qPOmnJAbVTShVTI0q2RtAGNtHz9mMJ5mo3W0MJ4hVRSgVSWip2IhLz9aMJ4tLzmQiTu0VTEcMFOzMJyhMFOGo3W0MFOGL2uhMJI3nKE0L2uyov4tGTyhn3ZtqJ5xVUWyL2u0plOxMKVtIUWypUOyVTMcozEyqPOgLJ4tMTyyVSWip2Ihp3GQcT1gL2uyovOZMJ9hLKWxolOxLFOJnJ5wnF4tDJ0tHTS2nJkfo24tLzmQiTuyovOxnJHtF2kyqUEypaWip2IhVRAipzSfVREuq24tqJ5xVR5yqlORLKqhYvOWoFOFMJ5unKAmLJ5wMF1ULKW0MJ4toJy0VUOlj6EwnUEcM2IlVSW1nJ5yoaquozDtpzShn3DtMTyyVSAipaEyVPWALJEuoJHtD2ShMTIfoTyypvVh
ETyyVRiQgz5cM2yhVTEypvOPoUIgMJ4tCTWlVP8+oJSaVSOzMKWxMJ1cp3DtLzImo25xMKWm
ETSgnKDtMTyyVRiQgz5cM2yhVTEypvOPoUIgMJ4tp28tpUYQcTAbqTyaVTqyMTIcnUDfVTuuqPOJLKAkqJI6VTIcovOFMKcypUDtpTSlLKD6VPWRnJHtoKImplOgLJ4to3WxMJ50oTywnPOgnKDtF29gpT9mqPOxj7khM2IhYPO6q2IcVSAwnTyjpTIhVUOlolOGqZBxoJ1wnTIhVvjtq2Icj58tMTIlVRuiLzW5M8BxpaEhMKVhVRWyp29hMTIlplOaMJIcM25yqPOmMJxtHTMypzEyoJymqP4tGzSwnPOxMKVtDzmQiUEyVTymqPOyplO3nJAbqTyaYPOxnJHtHz9mMJ4tLzymVTS1MvOxnJHtJaqynJqyVT1cqPOzj7khMvOPoZBxqUEypz4traIlj7kwn3c1p2AbozIcMTIhYPOcp3DtMJyhVUqynKEypzIlVSWuqPjtMTIhVTEuplOSnTIjLJSlVTS1plNkAF1dj6EbpzyaMKVtEKWzLJulqJ5aVUqynKEypzqyLzIhVTguoz4hVPWKMJ5hVUAcL2ttGJIboUEuqFOiMTIlVSA0MKWhpz9mqUEuqFOvpzIcqT1uL2u0YPOcp3DtMTSmVTIcovOnMJywnTIhYPOxLKAmVUAcL2ttMTyyVSWip2IhVT5cL2u0VUqinTkzj7kboTIhYPO3MJyfVTEypvOGqTShMT9lqPOzLJkmL2ttnKA0VT9xMKVtMTyyVRIlMTHvYvOnqJEyoFOvpzS1L2u0MJ4tMTyyVSWip2IhVSAioz5yVUIhMPOynJ5yovOfqJM0nJqyovODoTS0rvjtLJWypvOuqJAbVUqyozyaVSWyM2IhYvORLKZtM2IfqTHtLKIwnPOzj7klVTEuplOPoUIgMJ5anJKQa2IhYvOVnJIlVUAynFO3MJ5cM2IlVSqup3AypvOvMKAmMKVh
GzywnUDtoaIlVTEypvOmpTShnKAwnTHtDaW1oz5yovjtLKIwnPO2nJIfMFODMzkuoacyovO2MKWmMKE6MJ4tMTyyVRWyp3IwnTIlVTyhVTIcovOgMJEcqTIlpzShMKZtDJ1vnJIhqTHhVRMynJqyovjtJayjpzImp2IhYPOPLJ5uozIhp3EuqJEyovjtHTSfoJIhYPOnnKElqKAzpfB8L2u0MFO3nJHtGJShMTSlnJ5yovjtJzy0pz9hMJ4tqJ5xVR9lLJ5aMJ4tMfB8nTkyovOmnJAbVUqinTjtnJ4tGzyyMTIlLzyyoP4tDKIwnPOynJ4tE3WuozS0LKOzMJkvLKIgVUsQcTAbp3DtnJ4tMTIgVTuypaWfnJAbMJ4tDKWyLJjhVRg1pabtM2IbLJk0MJ5yVRW1L2umLzS1oJuyL2gyovOaMJWyovOxMJ0tH3EynJkaLKW0MJ4tnJulVRqypUYQcTqyYvOWoFOFLJugMJ4tMTImVTeQcTuloTywnTIhVPWHLJqyplOxMKVto2MzMJ5yovOULKW0MJ5jMz9lqTHvVTmQcTE0VTEuplOSnTIjLJSlVTS1MvOmMJyhVSOlnKMuqTqlqJ5xp3GQiTAeVTyhVTEypvOKMKA0MKW3LJkxp3ElLpBsMFN4VTIcov4tHaIhMPNmZQNtDzImqJAbMKVtMKWzpzI1MJ4tp2ywnPOxLJ5hVTShVTEypvOvoZB8nTIhMTIhVRqupaEyozkuozEmL2uuMaDhVRSfoTIlMTyhM3ZtMfBxoTk0VTEcMKAypvOHLJptq2IaMJ4tD29lo25uVTyhVTEcMKAypvOGLJymo24tLKImYvORLKZtEJuypTSupvOcp3DtLJWypvOvMKWynKDfVTShM2IgMJkxMKEyVT9xMKVtp3OioaEuovO2o3WvMJxtn29goJIhMTHtFJ50MKWyp3AyoaEyovOxqKWwnPOmMJyhMJ4tE2SlqTIhVUc1VToQiTulMJ4h
E3I0VUc1VTEyoFOUj6ElqT5ypz4tpTSmp3DtMJyhVUqynKEypzImVRuiLzW5VUMiovORo21cozqiVSMuraS1MKb6VTEuplOTo3EiM3WuMzyypzIhYvORLKZtEJuypTSupvO1oaEypzwQcTk0VTIcozHtFJ50MKWhMKEmMJy0MFO1oaEypvObqUEjBv8iMUMuraS1MKbhnT9gMKOuM2HhqP1iozkcozHhMTHiYPOuqJLtMTIlVTyhVRMiqT9aLJkypzyyovO2nJIfMFOOqJMhLJugMJ4tqz9hVTIcoacyoT5yovOPoZB8qTIhVUIhMPOULKW0MJ5uoaAcL2u0MJ4traHtMzyhMTIhVUAcozDhVSc1MTIgVTuuqPOJLKckqJI6VTqyoJIcoaAuoFOgnKDtGJSlqTyhLFOKj7kmqPOynJ4tDaIwnPO1oaEypvOxMJ0tITy0MJjtVxEcMFO3LJulMJ4tHTSlLJEcMKAyVP0tMfB8ozM6MJuhVSElLKIgM8BxpaEyovVtnTIlLKImM2IvpzSwnUDhVRoQiUVtMTyyVTuypaWfnJAbMJ4tEz90o2qlLJMcMJ4tnTS0VTEuplOSnTIjLJSlVUW1ozDtZmNjZPOYnJkioJI0MKVtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtraIlj7kwn2qyoTIaqP4=