Ehemaligentreffen an der IGS Solms

SOLMS - Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Solms feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll es auch ein großes Ehemaligentreffen geben. Dieses wird am Freitag, 23. September, in der Aula der Schule stattfinden.

Hier ist dann die Gelegenheit, Mitschüler und Lehrer aus der eigenen Schulzeit wiederzutreffen. Es soll also in erster Linie ein Abend zum Austausch von Erinnerungen werden. Da manche im Laufe der Jahre verblassen, sollen diese mithilfe von Bildern und vielleicht sogar, falls vorhanden, Filmen aus den 50 Jahren Gesamtschule aufgefrischt werden.

Einsendeschluss

ist am 22. Juli

Die Organisatoren der IGS Solms hoffen dabei auf die Mithilfe der Ehemaligen. Bestimmt schlummern in Fotoalben, Kisten oder anderswo viele Bilder, die nun hervorgeholt werden sollen. Anlässlich des Ehemaligentreffens ist nämlich eine große Ausstellung mit Fotos aus 50 Jahren Gesamtschule Solms geplant. Die Schule bittet darum, diese Bilder kurzzeitig für das Ehemaligentreffen zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen alte Klassenfotos, Bilder von Ausflügen und Klassenfahrten, von Projektwochen und Sporttagen. "Je mehr Bilder wir zur Verfügung haben, umso interessanter wird die Ausstellung", schreibt die Schule.

Selbstverständlich ist es dabei, dass alle Bilder wieder an die Besitzer zurückgegeben werden. Eingereicht werden können entweder das Originalbild als Foto oder als Dia. Dieses kann dann entweder direkt im Sekretariat abgegeben werden oder an die IGS Solms, Stichwort: Ausstellung, Bergstraße 9, 35606 Solms geschickt werden. Dazu sollen Name, Adresse und Telefonnummer genannt werden, damit die Bilder auch wieder zu ihrem Besitzer zurückfinden. Digitale Dokumente können per E-Mail an ehemaligentreffen22@igssolms-ldk.de geschickt werden. Außerdem wäre es hilfreich, wenn möglichst viele Informationen zu dem Bild vorhanden wären, also wann und zu welchem Anlass das Foto gemacht wurde, welche Personen oder welche Klasse zu sehen ist. Einsendeschluss ist der 22. Juli.