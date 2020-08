Einbruchsserie in Sportheime

Jetzt teilen:

Solms-Burgsolms/Wetzlar (red). Einen Flachbildfernseher samt Wandhalterung stahlen Diebe aus dem Vereinsheim des Tennisclub Solms "Am Schwimmbad". Dazu beschädigten sie zwischen Montag, 20.45 Uhr, und Dienstag, gegen 10 Uhr, den Rollladen eines Fensters im Tennisheim in Burgsolms und hebelten das Fenster auf. Auch die Eingangstür hebelten die Einbrecher auf. Dabei ist der angerichtete Sachschaden mit rund 1000 Euro doppelt so groß wie der Wert des Diebesguts. Auch die Schützen des SC Tell Büblingshausen hatten ungebetenen Besuch in ihrem Vereinsheim "Am Pfingstwäldchen. Zwischen Freitagabend und Dienstag gegen 19 Uhr brachen die Ganoven die Tür auf und entwendeten fünf Ferngläser im Wert von rund 200 Euro.

Immer wieder kam es in den letzten Wochen zu Einbrüchen in Wetzlar und umliegenden Gemeinden in Vereinshäuser. So unter anderem am Sportplatz in Hermannstein, beim Tennis Club Dutenhofen, dem Sportplatz Lahnau, Golfclub Waldsolms, beim Tennisclub Atzbach, dem Sportplatz Volpertshausen und dem Tennisheim in Rechtenbach.

Sachschaden meisten größer als der des Diebesguts

Meist ist der Sachschaden, den die Einbrecher beim gewaltsamen Öffnen der Fenster oder Türen anrichten weitaus größer als der des Diebesguts. Falls es überhaupt etwas zu erbeuten gibt. Ob für die Taten immer die gleichen Täter verantwortlich sind, ist bislang nicht bekannt. Das Einbruchskommissariat ermittelt.

Die Polizei in Wetzlar, Telefon 0 64 41-91 80 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Dies betrifft sowohl die zurückliegenden Taten als auch aktuelle Feststellungen in der Nähe von Sportplätzen und Vereinsheimen.