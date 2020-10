"Einheitsfahrtag" auf der Grube Fortuna

Die V10C-Diesel-Lok, die noch zu DDR-Zeiten in Babelsberg bei Potsdam gebaut wurde, zieht zum Tag der Deutschen Einheit mit der DDR-Fahne geschmückt den Zug. Foto: Heike Pöllmitz

SOLMS-OBERBIEL - Mit dem "Einheitsfahrtag" würdigte das Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands.

Zum Tag der Deutschen Einheit zog zu diesem Anlass nicht nur die älteste und stärkste Dampflok des Museums, die Krausslok "Martha" die Kleinbahn durch das Grundbachtal. Die Rückfahrt zum "Bahnhof" übernahm die V10C-Diesellok, die 1963 im VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg (LKM) in einer Serie von 469 Stück gebaut wurde. Das aus der Vorgängerbaureihe Ns 4 c und der VC10B entstandene Model sollte die Baugruppen vereinheitlichen und passte so im doppelten Sinn zum Feiertag.

Mit der DDR-Fahne geschmückt zog der tonnenschwere blaue Koloss die Waggons durch die idyllische Mittelgebirgslandschaft, was zu Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik niemals vorgekommen wäre.

O&K Feldbahndampflok wieder im Einsatz

Zwischen den Fahrten wurden andere Fahrzeuge und Loks präsentiert. Nach längerer Pause war auch Fortuna-Urgestein Karsten Porezag dabei und fuhr die O&K Feldbahndampflok, die nach seiner Frau Monika benannt ist. Mit bayrischen Spezialitäten war auch das Oktoberfest gewürdigt und bestes Wetter sorgte für guten Besuch.

Als Nächstes steht nun der Lampionfahrtag am 1. November von 15 bis 20.30 Uhr auf dem Fahrplan.