Erster Spatenstich bei Transpak

Spatenstich im Gewerbegebiet Mittelbiel: Die Firma Transpak baut hier ein Lohistikzentrum. Vertreter der Stadt Solms, von Transpak und des Bauunternehmens Goldbeck geben den Startschuss für das Großprojekt. Foto: Verena Napiontek

Solms-OberbielFast 14 800 Quadratmeter Hallenfläche mit 24 Ladebuchten entstehen bis Juni 2021 im Solmser Gewerbegebiet Mittelbiel. Am gestrigen Freitag gab die Firma Transpak mit dem ersten Spatenstich den Startschuss für den Bau eines neuen Logistikzentrums an der B 49.

Dieter Gaul, Gründer und Gesellschafter von Transpak, spricht von einem besonderen Tag in der nunmehr 45-jährigen Firmengeschichte. "Unsere Wurzeln sind und bleiben in Oberbiel", betont er in einem Rückblick auf die Firmengeschichte. Hatte man 1975 mit einem gerade mal 200 Quadratmeter großen Lager begonnen, so beliefert das mittelständische Unternehmen heute europaweit mehr als 16 000 Kunden und beschäftigt 360 Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland.

Markus Jürgens, Vorstandsmitglied und Gesellschafter, berichtet, dass die Firma das Grundstück mit einer Größe von 35 000 Quadratmetern im Gewerbegebiet Mittelbiel bereits 2013 erworben hat. Aufgrund anderweitiger Investitionen verzögerte sich jedoch die Bebauung.

"Bei einem Investitionsvolumen von elf Millionen Euro musste die Entscheidung wohl überlegt sein", so Jürgens. "Trotz Corona haben wir uns nun entschieden, das Projekt in Angriff zu nehmen." Aufgrund der derzeitigen Vielzahl der Lager- und Logistikstandorte in Solms, Garbenheim und im Dillfeld sei der logistische Aufwand zu kostenintensiv und zeitaufwendig geworden. "Mit dem neuen Logistikzentrum reduzieren wir somit den Verkehr, sparen Zeit und Geld und schaffen zudem Kapazitäten für die weitere Entwicklung des Unternehmens", begründet Jürgens.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Eisenhut stellt heraus: "Der Neubau ist ein klares Bekenntnis zu unserem Heimatstandort Solms."

Eine Aussage, über die sich der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) freut. "Wo Tauben sind, da fliegen Tauben hin", verweist er auf eine alte Volksweisheit. "Die Firma Transpak hat einen sehr guten Namen in Solms. Ohne Transpak hätte sich das Gewerbegebiet mit all den inzwischen dort ansässigen Unternehmen und Betrieben nicht so entwickelt."

Einige Einzelheiten zu dem Projekt wurden auch schon bekannt: Die künftige Logistikhalle wird mit doppelt so vielen Lichtkuppen wie gewöhnlich ausgestattet, um optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen.

Aber auch an die Anwohner in Oberbiel wurde bei der Planung gedacht. So soll sich das neue Logistikzentrum dezent und bestmöglich in die Landschaft integrieren. Die Halle, so das Versprechen, wird nicht höher als das sogenannte Blaue Haus in Mittelbiel. Der Blick für die Anwohner des angrenzenden Wohngebiets ins Lahntal wird somit nicht versperrt. Zudem sollen die Böschungen bepflanzt werden; eine Gabionenwand wird als Abgrenzung zum Radweg dienen. Mit der Ausrichtung der Tore hin zur B 49 kann Lärm vermieden werden.

Frank Paul, Leiter der Niederlassung Gießen des Bauunternehmens Goldbeck, verspricht eine termingerechte Umsetzung des Projekts bis Mitte kommenden Jahres. "Wir bauen nicht Stein auf Stein, sondern mit vorgefertigten Elementen. Dadurch sind wir weitestgehend unabhängig vom Wetter", erklärt er.

Aktuell ist Goldbeck noch mit Erdarbeiten beschäftigt. 40 000 Tonnen Erde wurden in den vergangenen Wochen schon bewegt, um ein gleichmäßiges Höhenniveau zu schaffen und den Hang abzusichern.