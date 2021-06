Es bleibt dabei: B49 am Wochenende dicht

Von Freitagabend, 11. Juni, ab 20 Uhr, bis Montagmorgen, 14. Juni, 4.30 Uhr, wird die B 49 zwischen den Anschlussstellen Solms und Wetzlar-Dalheim in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar ab der Anschlussstelle Solms über die K 828 und die L 3451 über Albshausen, Steindorf und Wetzlar umgeleitet (beschildert "U1") und kann an der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim wieder auf die B 49 auffahren. In Fahrtrichtung Limburg wird der Verkehr ab Wetzlar-Dalheim über Steindorf und Albshausen bis zur Anschlussstelle Solms umgeleitet.