Expertenführung geht in abgelegene Winkel der Grube Fortuna

Bei den Expertentouren in der Grube Fortuna nimmt der Bergwerksführer die Gäste für drei Stunden mit quer durchs Bergwerk in eher abgelegene Regionen des Eisenerzbergwerks. Foto: Michael Volkwein

SOLMS-OBERBIEL - Der Förderverein des Besucherbergwerks Grube Fortuna bei Oberbiel bietet für das dritte Adventswochenende einige Attraktionen. So werden die eine Stunde dauernden Grubentouren (ab sechs Jahre) am Samstag, 11. Dezember, und Sonntag, 12. Dezember, stündlich ab 11 Uhr angeboten.

Zudem gibt es Expertentouren (ab 14 Jahre). An beiden Tagen nimmt der Bergwerksführer die Gäste jeweils um 11 Uhr für drei Stunden mit quer durchs Bergwerk, in eher abgelegene Regionen des Eisenerzbergwerks, die bei der Ein-Stunden-Grubentour nicht zu sehen sind. Von der 150-Meter-Sohle, die per Förderkorb zu erreichen ist, führt der Weg bis unter die 100-Meter-Sohle in das sogenannte "Magnetitlager" und von dort über Fahrten (Leitern) auf die 100-Meter-Sohle.

Für alle Touren gelten die 2G-Regeln und Maskenpflicht. Die Online-Buchung auf www.grube-fortuna.de wird dringend empfohlen.