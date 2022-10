Falscher PC-Experte macht in Solms Kasse

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-BURGSOLMS - Die Angst vor Datenverlust hat sich ein Betrüger in Solms zunutze gemacht. Wie Polizeisprecher Guido Rehr in einer Pressemitteilung berichtet, klingelte am Samstag in einem Haushalt in Burgsolms das Telefon. Der Anruf kam laut Ländervorwahl aus Griechenland. Der Unbekannte gab sich als IT-Experte der Firma Microsoft aus und erklärte, dass der PC gehackt worden sei. Nun drohe der Diebstahl sensibelster Kontodaten. Die Angerufene ermöglichte dem Betrüger über eine Fernwartungssoftware uneingeschränkten Zugang zu ihrem Rechner und damit zu den dort gespeicherten Daten, wie Kennwörter und Zugänge zum Onlinebanking. Der Betrüger brachte die Solmserin dazu, knapp 2500 Euro per Onlinebanking auf ein Konto zu überweisen, angeblich um die Hacker in eine Falle zu locken. Zudem übermittelte sie ihm ihre Kreditkartendaten sowie weitere persönliche Daten. Hiernach kam es zu zwei Belastungen ihres Kreditkartenkontos von insgesamt 1000 Euro.