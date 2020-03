FC Burgsolms verschiebt Feier zum 100. Geburtstag

Jetzt teilen:

Solms-Burgsolms100 Jahre wird man nur einmal. Und das soll dann natürlich auch gebührend gefeiert werden. Ein solch besonderes Jubiläum begeht in diesem Jahr der FC 1920 Burgsolms. Der Gründungstag des Fußballclubs, der auf viele sportliche Erfolge zurückblicken kann, jährt sich am 4. Juli zum 100. Mal.

Bernd Rupp und Matthias Hagner wieder auf dem Platz

Die Verantwortlichen rund um den Ersten Vorsitzenden Stefan Weil und Ehrenvorsitzenden Dieter Hagner haben schon seit vielen Monaten ein umfangreiches Programm ausgearbeitet. Eigentlich sollte das große Festwochenende vom 5. bis 7. Juni stattfinden. Eigentlich. Doch nun ist alles anders gekommen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Verein alles absagen und auf 2021 verschieben.

"In all den sehr umfangreichen Organisationen steckt eine Menge Arbeit und Zeit, aber im Moment muss alles der großen Gefahrenlage für uns alle untergeordnet werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben", verspricht Dieter Hagner. Verträge seien ohnehin bereits geschlossen. Und so soll alles im kommenden Jahr genauso stattfinden wie für diesen Sommer vorgesehen.

Zum Auftakt der Festivitäten am 5. Juni war ein Spiel der 1. Mannschaft des FC gegen eine Solmser Stadtauswahl geplant. Eine FC-Legendenelf, mit Rainer Höchst, Dieter Eidenmüller, Paule Baumann, Oli Dönges und Michael Guht sollte im Anschluss gegen die "Weisweiler-Elf" der Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach mit FC-Ehrenmitglied Matthias Hagner antreten. Den Anstoß sollte Bernd Rupp durchführen, der als Galionsfigur des FC gilt. Als erster Burgsolmser schaffte er es in die Bundesliga und in die Nationalelf. Weiterhin waren Turniere für Jugend-, Senioren- und Freizeitteams sowie eine Ausstellung im Heimatmuseum geplant.

Auch die Festschrift war unter Leitung von Dieter Hagner und seinen Mitstreitern Markus Haas, Manni Bassl, Janni Kalaitzis , Günter Hahn und Patrick Schmidt schon nahezu fertiggestellt. Der neue Termin steht noch nicht fest - wahrscheinlich wird er im Juni oder Juli 2021 liegen.