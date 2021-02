FDP Solms tritt mit jungem Team an

Florian Kern steht auf Platz eins der Liste der Solmser FDP zur Kommunalwahl. Foto: FDP Solms

SOLMS - Unter Führung einer Doppelspitze, bestehend aus dem Ortsvorsitzenden Florian Kern auf Platz eins und dem Fraktionsvorsitzenden Jörg Mathes auf Platz zwei, treten die Freien Demokraten in Solms mit insgesamt 13 Kandidaten zur Kommunalwahl am 14. März an.

"Wir wollen ein gewichtiges Wörtchen mitreden im Stadtparlament und haben hierfür ein super Team, in dem die Mischung stimmt. Wir verbinden lange kommunalpolitische Kompetenz mit jungen und frischen Ideen und wollen damit unsere Stadt weiter voranbringen", erklärte der 35-jährige Ortsvorsitzende Florian Kern.

Komplettiert wird das Spitzenteam bis Rang fünf durch den 57-jährigen Stadtrat Peter Möglich, Tobias Krug (31 Jahre) und Sandra Schubert (34 Jahre).