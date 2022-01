Flutopferhilfe mit fünf Euro pro Monat

Das "5-Euro-Haus" ist eine Spenden-Initiative, die auf den Zauberkünstler Jörg Burkhardt aus Baden-Württemberg zurückgeht. Ein Projektpate sammelt über sein Netzwerk Freiwillige, die bereit sind, ein Jahr lang monatlich fünf Euro direkt an Betroffene zu spenden. Der einzelne Spender merkt diese fünf Euro kaum auf seinem Konto. Aber wenn es gelingt, viele Menschen für eine regelmäßige Spende zu gewinnen, so nimmt es den Betroffenen eine große Last von den Schultern und lässt sie optimistisch in die Zukunft blicken.

Mehr über die Spendenaktion gibt es im Internet auf https://tinyurl.com/2p95x7ds.