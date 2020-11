Frank Inderthal führt Liste der Solmser SPD an

Frank Inderthal ist auf Listenplatz 1 der Solmser Sozialdemokraten. Archivfoto: Bender

SOLMS - Mit Bürgermeister Frank Inderthal an der Spitze ziehen die Solmser Sozialdemokraten erwartungsgemäß in den Kommunalwahlkampf. Auf Rang zwei folgt die Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtparlament, Bärbel Schäfer. Auf Rang drei stellt sich Stadtverordnetenvorsitzender Dieter Hagner zur Wahl. Auf Platz vier folgt dann Kerstin Renz vor Ramon Salado. Mit den Namen auf den Plätzen 2 bis 6 sind alle Stadtteile repräsentiert. Die bisherigen Stadträte kandidieren in einem "Magistratsblock" auf den Plätzen 25 bis 28. Auf den ersten 20 Listenplätzen kandidieren acht Frauen. Das Durchschnittsalter bis zum 20. Platz beträgt 47 Jahre.