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Samstag, 01.08.2020 - 12:00
5 min

Frank Inderthal ist seit zehn Jahren Bürgermeister in Solms

Zehn Jahre ist es heute auf den Tag her, seit Frank Inderthal seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister im Solmser Rathaus hatte. Zeit, Rückschau zu halten und Bilanz zu ziehen.

Von Verena Napiontek

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Fotos

Frank Inderthal wagt auch mal den Sprung ins kalte Wasser, wie hier im Freibad "Solmser Land" Foto: Siegbert Bender

Frank Inderthal wagt auch mal den Sprung ins kalte Wasser, wie hier im Freibad "Solmser Land" Foto: Siegbert Bender

"Gerne unter Leuten": der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal mit Freunden aus der Partnerstadt Liezen und dem Liezener Bürgermeister Rudolf Hakel. Foto: Heike Pöllmitz

"Gerne unter Leuten": der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal mit Freunden aus der Partnerstadt Liezen und dem Liezener Bürgermeister Rudolf Hakel. Foto: Heike Pöllmitz

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