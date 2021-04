2 min

Georg Müller startet nächstes Hilfsprojekt

Der Mediziner aus Alsbshausen ist vor allem als Gründer des humedica-Ärzteteams bekannt, das vor allem in Entwicklungsländern in Katastrophenfällen hilft. Nun plant er ein besonderes Zentrum in Togo. Das hat unter anderem mit Rudern zu tun.

Von Lothar Rühl