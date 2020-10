Großübung auf der Grube Fortuna

Ein mit Gefahrgut beladener Tankwagen ist im Übungsszenario entgleist. Foto: Henrik Neumann/Feuerwehr Solms

SOLMS-OBERBIEL - Mit Unterstützung des Feld- und Grubenbahnmuseums Fortuna, wurde in aufwendiger Vorbereitung eine Übung für die gesamte Feuerwehr Solms inklusive der Rettungshundestaffel ausgearbeitet. Schwerpunktthema war der Einsatz in Gleisen und mit Zügen.

"Das Gelände ist super, um das Arbeiten im Bereich von Gleisen und an Zügen zu trainieren und die Lehrgangszeit wieder ins Gedächtnis zu rufen.", erklärte Oliver Schweitzer Stadtbrandinspektor und Einsatzleiter der Übung während der Nachbesprechung. Die Übung war aufwendig und liebevoll gestaltet worden. Denn der Museumsverein stellte nicht nur seine Bahnen, den Gleisbereich und mehrere Waggons zur Verfügung, sondern ließ diese auch entgleisen und engagierte die Vereinsmitglieder als Schauspieler, um einen realistischen Einsatz darzustellen.

Das Szenario gestaltete sich anfangs schwer. Ein Personenzug ist aufgrund einer Weichenfehlstellung mit einem Güterzug, der Gefahrgut geladen hatte, kollidiert. Dadurch entgleiste der Güterzug und verlor seine gefährliche Ladung aus den Tankwagen. Die Lok des Personenzuges geriet bei dem Zusammenstoß in Brand. Mehrere verletzte Personen mussten aus dem Zug gerettet werden. Einige Passagiere liefen verängstigt in den Wald und verirrten sich in der Dunkelheit.

Viele Aufgaben, die von den Brandschützern geordnet, koordiniert und abgearbeitet werden mussten. So ergaben sich Einsatzabschnitte, die die Löschgruppen einzeln bewältigen mussten. Mehrere Feuerwehrleute unter Atemschutz kümmerten sich um die Verletzten und retteten sie aus dem Gefahrenbereich. Andere Einsatzkräfte verlegten hunderte Meter Schläuche, damit die brennende Lok gelöscht werden konnte. Eine weitere Gruppe sorgte mit Generatoren und Scheinwerfern für den nötigen Durchblick in der Dunkelheit. Für die Solmser Rettungshundestaffel war der angrenzende Wald das Haupteinsatzgebiet. Denn dort saßen einige Verletztendarsteller, die durch die tierischen Spürnasen gefunden werden mussten.

Erschwert wurde diese Übung durch die Pandemielage. Nach den Übungsstopps zur Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebs im Frühjahr, war dies die erste gemeinsame Übung aller Stadtteilfeuerwehren.

Der Infektionsschutz wurde auch hier nicht außer Acht gelassen. So wurden die einzelnen örtlichen Löschgruppen in eigene Einsatzabschnitte eingeteilt, um eine mögliche Infektionsausbreitung in den Feuerwehren untereinander auszuschließen. Ebenso musste die Übung so gestaltet werden, dass die geltenden Sicherheitsabstände eingehalten werden und Mund- und Nase-Bedeckung getragen werden konnte.