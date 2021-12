Hilfe für Flutopfer im Ahrtal und 2000 Bäume in Mittelhessen

Ein Eichensämling: Die Hermann-Hofmann-Gruppe will 2000 Bäume pflanzen lassen. Symbolfoto: Jurgal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-NIEDERBIEL - Die Hermann-Hofmann-Gruppe in Niederbiel verzichtet in diesem Jahr auf Weihnachtsgaben an Kunden und Geschäftspartner. Stattdessen will das Unternehmen mit dem eingesparten Geld unter anderem 2000 Bäume pflanzen lassen und Flutopfern an der Ahr helfen.

Nach Angaben von Geschäftsführerin Carmen Hofmann-Ekler sollen die Baumpflanzaktionen in der Region auf unterschiedliche Standorte, an denen die Firmengruppe aktiv ist, verteilt werden. "Damit leisten wir einen Beitrag für ein besseres Klima, von dem auch noch kommende Generationen profitieren werden", erläuterte Hofmann-Ekler. "Und um den Menschen, die bereits in diesem Jahr die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib spüren mussten, zu helfen, spenden wir zudem einen Betrag in Höhe von 10 000 Euro an die Fluthilfe im Ahrtal".