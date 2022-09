IGS Solms besteht seit 50 Jahren

Das 50-jährige Bestehen der Solmser Gesamtschule soll gefeiert werden. Deshalb gibt es am Freitag, 23. September, zunächst ein Spielefest für Kinder und dann am Abend ein großes Ehemaligentreffen

Beim Spielefest von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr können die Kinder einen Parcours mit 50 Stationen - eine Station für jedes Jahr der Gesamtschule - durchlaufen. Hier erwartet sie ein sportliches Angebot wie Klettern, ein riesiger Tischkicker, bei dem gleich 20 Jungen und Mädchen auf einmal spielen können, Büchsenwerfen und BingoEs sollen aber auch Gegenstände erfühlt werden, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Angebot unter dem Motto "Spiel, Spaß, Spannung, Sport und Spektakel" richtet sich vor allem an die Schüler, aber auch Geschwisterkinder dürfen mitmachen. Eltern haben angeboten, Kuchen zu backen. Außerdem gibt es ein kleines Bühnenprogramm.

Das Ehemaligenfest startet dann um 18.30 Uhr. Geplant ist ein zwangloses Zusammenkommen, bei dem auch für Essen und Trinken gut gesorgt sein wird. Ein Caterer bietet Speisen an; es wird auch eine Getränketheke und eine Weinbar geben. Niederlassen kann man sich in Aula und Pausenhalle, auch auf dem Schulhof werden Tische und Bänke aufgestellt. Wer schon lange nicht mehr in der Gesamtschule war, wird bei Schulführungen viel Neues entdecken. Auf besonderes Interesse dürfte eine Fotoausstellung mit vielen Hundert Bildern stoßen.

Die Schule weist darauf hin, dass am 23. September die Bergstraße auf der Höhe des Schulhofes gesperrt sein wird. Ausreichend Parkplätze gibt es am Bergstadion und an der Taunushalle.