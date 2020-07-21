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Dienstag, 21.07.2020 - 18:05
4 min

In 50 Ländern dieser Welt

Bassem Ballout liebt das Reisen. Dass er aber so viele Länder gesehen hat, ist seinem bemerkenswerten Arbeitsleben geschuldet. Jetzt ist der 57-Jährige aus Bethlehem auf der Grube Fortuna angestellt und lässt sein Leben als Geschäftsführer und Abteilungsleiter in aller Welt hinter sich.

Von Manuela Jung
Bassem Ballout ist seit März auf der Grube Fortuna für das Gästemanagement zuständig. Foto: Manuela Jung

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Fotos
Bassem Ballout ist seit März auf der Grube Fortuna für das Gästemanagement zuständig. Foto: Manuela Jung

Bassem Ballout ist seit März auf der Grube Fortuna für das Gästemanagement zuständig. Foto: Manuela Jung

Bis 2009 ist Bassem Ballout Geschäftsführer der Rittal-Außenstelle in Dubai. Foto: Bassem Ballout

Bis 2009 ist Bassem Ballout Geschäftsführer der Rittal-Außenstelle in Dubai. Foto: Bassem Ballout

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Oberbiel Solms
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