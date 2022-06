In Solms sollen weitere Straßen saniert werden

Jetzt teilen:

SOLMS - Alle drei Solmser Ausschüsse tagen in dieser Woche. Los geht es mit der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport und Soziales. Diese startet am Dienstagabend, 28. Juni, um 19 Uhr. Treffpunkt ist am neuen Bike-Park "Castle Trails", den sich die Ausschussmitglieder anschauen wollen. Anschließend gibt es eine weitere Besichtigung des Burgsolmser Waldkindergartens in der Nähe der Kalkgrabenhütte. Gesprochen wird auch über die Bedarfsplanung für das Kita-Jahr 2022/23.

Präsentation zu den Straßenbeiträgen

Am Donnerstagabend, 30. Juni, gibt es dann ebenfalls ab 19 Uhr eine gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Klimaschutz, Bau und Stadtentwicklung. Hier geht es vornehmlich um die wiederkehrenden Straßenbeiträge. Dazu gibt es eine Präsentation durch Thomas Becker. Anschließend wird über die Planung des Straßenbauprogramms für die Jahre 2023 bis 2027 gesprochen.

Der Ausschuss für Klimaschutz, Bau und Stadtentwicklung diskutiert darüber hinaus im Anschluss auch noch über Änderungen des Flächennutzungsplans für die Bereiche "Grube Laubach" im Stadtteil Albshausen und "Faulhell" in Burgsolms. Außerdem soll ein Grundstückskaufvertrag in der Gemarkung Burgsolms auf den Weg gebracht werden.

Auf besonderes Interesse dürfte aber der Sachstandsbericht zum sogenannten Energieeffizienzquartier "Am Weidfeldsweg" stoßen. Zu guter Letzt geht es um eine Analyse der Abflusswege bei Starkregen.

Die Sitzung ist öffentlich und findet in der Taunushalle statt.