Inderthal sichert sich dritte Amtszeit in Solms

SOLMS - In Solms ist Frank Inderthal erwartungsgemäß erneut zum Bürgermeister gewählt worden. Der Sozialdemokrat versammelte 91,15 Prozent der Stimmen auf sich. Wie schon vor sechs Jahren war der 49-Jährige als einziger Bewerber ins Rennen gegangen. Damals konnte er sich 84,08 Prozent der abgegebenen Stimmen sichern.

Mit der Wahlbeteiligung kann Frank Inderthal indes ganz und gar nicht zufrieden sein. Nur 3383 Solmser hatten ihre Stimmen in den fünf Wahllokalen oder per Brief abgegeben, was 31,63 Prozent der insgesamt 10776 Wahlberechtigten entspricht. Der Amtsinhaber hatte im Vorfeld verkündet, dass er mit einer Beteiligung von 40 Prozent zufrieden wäre. "Das würde ich auch als Respekt für meine Arbeit betrachten", hatte er gesagt. Inderthals neue Amtszeit beginnt am 1. August 2022.