Infokasten am jüdischen Friedhof in Burgsolms eingeschlagen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Solms-Burgsolms (red). Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei bittet nach der Beschädigung des Infokastens am Jüdischen Friedhof in Burgsolms um Mithilfe. Im Zeitraum zwischen 9. und 27. März schlugen die Täter die Scheibe des Kastens ein. Wann genau die Unbekannten die Scheibe zerstörten, ist nicht bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter in der Beethovenstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Identität der Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.