Kater durch Schuss verletzt

SOLMS-BURGSOLMS - Was auf den ersten Blick nach einer Entzündung aussah, entpuppte sich als eine Schussverletzung. Opfer: ein Kater.

Erst als die Pfote des Stubentigers bei einer Tierärztin geröntgt worden war, stellte die Veterinärin fest, dass die Verletzung offenbar von einer Luftgewehrkugel stammt. Die Polizei in Wetzlar hofft nun, den Schützen unter Mithilfe der Bevölkerung ermitteln zu können.

Am Sonntag, 1. August, kehrte die Katze nachmittags humpelnd zu ihrer Besitzerin im Mühlweg zurück. Sie hatte das Haus um 12 Uhr verlassen und kam gegen 16 zurück.

Die Tierärztin musste das Projektil operativ aus der Pfote entfernen. Die Polizei ermittelt wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und fragt: Wer hat am Sonntagnachmittag im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schützen machen? Hinweise erbitten die Ermittler in Wetzlar unter Telefon 06441-9180 an die Polizei in Wetzlar.