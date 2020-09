Kommt das schnelle Internet nach Solms, Braunfels, Schöffengrund?

Ausbauaktion für Internet-Anschlüsse per Glasfaser. Kommt es auch in Solms, Braunfels und Schöffengrund dazu? Foto: Patrick Pleul/dpa

Hier kann man sich informieren: das Vodafone-Büro im ehemaligen Blumenladen in der Burgsolmser Lindenstraße. Ein weiteres Büro gibt es in Schöffengrund am Backhaus. Foto: Verena Napiontek