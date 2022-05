Kontrolle in Waldsolms: 38-Jähriger verletzt Polizisten

Zwei Polizeibeamte wurden in der Nacht zu Donnerstag bei einer Kontrolle verletzt. Symbolfoto: Harald Kaster

WALDSOLMS/WETZLAR - Glück im Unglück hatten zwei Beamte der Wetzlarer Polizei in der Nacht zu Donnerstag:

Nachdem aufmerksame Zeugen einen 38-Jährigen gemeldet hatten, der offenbar unter Alkoholeinfluss in sein Auto gestiegen und losgefahren war, kontrollierten Beamte der Wetzlarer Polizeistation den Mann gegen 3.50 Uhr in der Solmser Straße. "Während der Kontrolle versuchte er plötzlich zu flüchten und rannte weg", heißt es in einer Mitteilung der Polizei Mittelhessen. Die Polizisten holten ihn aber nach kurzer Verfolgung ein. "Der 38-Jährige schlug umgehend in Richtung des Kopfes der Beamten, trat nach ihnen und versuchte massiv, sich der Festnahme zu widersetzen", so die Polizei weiter.

Nachdem die Situation weiter zu eskalieren gedroht habe und sie den Einsatz des Schlagstocks androhten, habe der Mann versucht, den Ordnungshütern den Schlagstock zu entreißen. Die Beamten hätten anschließend Pfefferspray ein. "Der 38-Jährige setzte trotz allem seinen Angriff auf die Polizisten fort. Erst nachdem einer der eingesetzten Beamten einen Warnschuss abgab, konnte der Angreifer überwältigt und festgenommen werden", heißt es in der Mitteilung.

Der Polizeibeamte und seine Kollegin wurden durch den Angriff verletzt.

Durchsuchung von Auto und Wohnung: Mehrere Waffen

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des Angreifers fanden die Ermittler mehrere scharfe Langwaffen und passende Schrot-Munition. Darüber hinaus lagen mehrere Messer und eine Wurfaxt sowie griffbereit eine Eisenstange im Auto. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 38-Jährigen fanden die Beamten weitere Messer, Äxte und Pfefferspays.

Der Gesamtsachverhalt wurde einem Staatsanwalt vorgetragen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand und Körperverletzung zu.