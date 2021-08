Konzert am Bachtrompeter hilft notleidenden Kindern

Mitglieder der Band Querbeet und die Betreiber des Biergartens überreichen die Spende an Vertreter des Vereins "Menschen für Kinder". Foto: Siegbert Bender

SOLMS-BURGSOLMS - Die Band Querbeet hat auch in diesem Jahr für einen guten Zweck ein Konzert am Bachtrompeter in Burgsolms gegeben. Statt eine Gage zu nehmen, sammelten Christine Schäfer-Junker (Gesang), Stefan Walter (Keyboard, Gesang), Hans-Jürgen Schneider (Gitarre, Gesang) und Heinz Hermann (Saxofon), diesmal unterstützt von Iris Kohlhauer (Gesang) und Jochen Schuler (Bass), Spenden für den Verein "Menschen für Kinder". Das gesammelte Geld wurde von den Betreibern des Biergartens, den Eheleuten Michael und Janina Böhrer, auf die Summe von 600 Euro aufgestockt. Die Spende wurde jetzt an Vertreter von "Menschen für Kinder" übergeben.