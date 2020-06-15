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Montag, 15.06.2020 - 15:00
2 min

Krautgärtenstraße in Burgsolms wird nicht saniert

Die Hauptdurchgangsstraße durch Burgsolms, die Krautgärtenstraße, wird laut Hessen Mobil offensichtlich noch eine ganze Weile in ihrem schlechten Zustand bestehen bleiben.

Von Verena Napiontek
Die Ortsdurchfahrt von Burgsolms ist in einem schlechten Zustand. Das verstärkt den Verkehrslärm. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Burgsolms Solms
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