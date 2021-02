2 min

Leichtes Aufatmen in Seniorenheim

Als "ungewöhnlich" in dieser hohen Ausprägung haben Verantwortliche den Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Solms nach der Impfung eingeordnet. So geht es den Infizierten.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar