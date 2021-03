Lkw-Fahrer übersieht Stauende auf B 49

Auf der B 49 bei Solms-Oberbiel ist am Freitagnachmittag ein Lastwagenfahrer auf ein Stauende aufgefahren. Symbolfoto: dpa

SOLMS - Zu spät hat ein 59 Jähriger am Freitag auf der B 49 bemerkt, dass er mit seinem Laster auf Höhe Oberbiel auf einen Stau in einer Baustelle zurollte. Der Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg prallte gegen 15.35 Uhr mit seinem Gefährt in Fahrtrichtung Wetzlar ins Heck des Wagens am Stauende. Die Wucht des Aufpralls war dabei offenbar so groß, dass der Pkw in das vor ihm stehende Auto geschoben wurde - und dieses dann nochmal in den Wagen davor.

Insgesamt waren bei dem Unfall neben dem Lkw drei Autos beteiligt, zwei davon waren anschließend nicht mehr fahrtüchtig. Zwei der Autofahrer, ein 38-Jähriger aus Solms und ein 62 Jahre alter Mann aus Wetzlar, wurden laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Der Unfallverursacher, der, wie sich herausstellte, alkoholisiert unterwegs war, blieb unverletzt.

Neben den vier Fahrzeugen wurde auch der Fahrbahntrenner aus Beton in der Baustelle beschädigt. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch unklar.

Weil der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es klaut Polizei zu keinen nennenswerten Behinderungen. Rund anderthalb Stunden nach dem Unfall wurde die Straße wieder freigegeben.