Mann vom eigenen Auto überrollt?

SOLMS-BURGSOLMS - Am Sonntagmittag ist ein 58-Jähriger aus einem Solmser Stadtteil von seinem VW Golf erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei gegen 12.50 Uhr in der Margarethenstraße. Aus noch unbekannten Gründen geriet der rote VW ins Rollen. Der Mann wurde mitgerissen und möglicherweise überrollt. Rettungskräfte brachten den schwerverletzen 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruierung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3500 Euro.