Mehr Abfall und mehr Personal für den Wertstoffhof Solms

Der neue Container am Eingang ist für das Personal; in die roten Tonnen kommen Druckerpatronen, CDs und DVDs. Sie stellen die Neuerungen am Wertstoffhof in Solms vor: Amtsleiter Alexander Germer (v.l.), Petra Oestreicher von der Bauverwaltung, Frank Dworaczek von der Abfallwirtschaft Lahn-Dill und der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal. Foto: Verena Napiontek