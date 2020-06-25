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Donnerstag, 25.06.2020 - 16:00
2 min

Mehr Leben am Burgsolmser "Bachtrompeter"

Den "Bachtrompeter" in Solms gibt es noch nicht lange - aber schon zeichnet sich ab, dass der Platz am Solmsbach zum Mittelpunkt des örtlichen Lebens in Burgsolms wird.

Von Verena Napiontek
Mercedes Bindhardt und Wolfgang Keller können vom Balkon des neuen Büros auf den inzwischen beliebten Veranstaltungsort "Bachtrompeter" in Burgsolms blicken. Foto: Verena Napiontek

Mercedes Bindhardt und Wolfgang Keller können vom Balkon des neuen Büros auf den inzwischen beliebten Veranstaltungsort "Bachtrompeter" in Burgsolms blicken. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Burgsolms Solms
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