Mehr Pflicht als Kür?

Solms. Für Gesprächsbedarf hat eine Mitteilungsvorlage in der jüngsten Stadtverordnetensitzung gesorgt. In dieser wurden die Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Solms aus dem Jahr 2019 aufgelistet. Nicht alle waren begeistert.

Nach einem Beschluss der Stadtverordneten aus dem Jahr 2011, soll Solms bis zum Jahr 2030 Energie, die in Privathaushalten, der Stadtverwaltung und der Wirtschaft verbraucht wird, zu 100 Prozent lokal vor Ort gewinnen. Bis 2020 sollten bereits 35 Prozent aus lokal erzeugten, erneuerbaren Quellen stammen. Energieeffizienz, Einsparung von Energie und der Ausbau erneuerbarer Energien sollen in diesem Zusammenhang konsequent gefördert werden.

Die Mitteilungsvorlage enthielt nun Punkte, die im vergangenen Jahre realisiert wurden. Seit Ende Oktober 2019 ist die Stadt Solms Mitglied im Bündnis "Hessen aktiv: die Klima-Kommune". Als weitere Klimaschutzmaßnahmen zählte die Stadt unter anderem den Neubau der Kita "Wuselvilla" in Oberbiel auf. Diese ist nach neuesten energetischen Kriterien gebaut und wird zusammen mit dem zukünftigen Seniorenheim am Standort an ein Blockheizkraftwerk angeschlossen. Bis dahin nutzt man eine Gas-Brennwert-Therme. Weitere Punkte waren der Neubau des Funktionsgebäudes des Frei- und Hallenbads Solmser Land mit entsprechenden Neuerungen in der Wärme und Stromversorgung oder die gemeinsame Vergabe von Erdgaslieferungen mit Braunfels und Leun oder der Bürgerbus - der allerdings ein Dieselfahrzeug ist - sowie die Umrüstung der Straßenlaternen und des Kunstrasenplatzes auf LED-Technik. Weiter Aktionen sind auch für 2020 geplant.

Jens Rödel (Grüne) ergriff das Wort und sprach von: "einigen erfreulichen Maßnahmen" in Hinblick auf den Klimaschutz. Allerdings vermisse er in anderen Punkten eine ernsthafte, sachliche Betrachtungsweise. "Zum Beispiel halte ich es für fragwürdig, wenn die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Mindeststandards, wie bei der Energiesparverordnung für Neubauten, als Energiesparmaßnahme aufgeführt wird", sagte er. Durch Neubauten werde der Energiebedarf gesteigert und durch die Einhaltung der Standards eben nur auf ein Mindestmaß begrenzt. Die Bilanz werde aber generell schlechter. Es seien somit im Gegenteil "noch mehr Anstrengungen erforderlich, um die angestrebten Klimaschutzziele zu erreichen".

Ein weiteres Beispiel sei die gemeinsame Auftragsvergabe für Erdgaslieferungen durch verschiedene Kommunen. "Hier wird doch kein CO 2 eingespart - vielleicht Kosten. Es gibt kein klimaneutrales Erdgas, das ist reines Marketing."

Auch der Beitritt zum Bündnis "Klima-Kommune" sei an sich ja noch keine Maßnahme der Energieeinsparung. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung sei darüber hinaus mehrfach aufgeführt.

Man könne es so lesen, dass die Liste als positive Außendarstellung genutzt werden solle, die der Stadt ein vorbildliches Handeln bescheinige. "Bei realistischer Betrachtung sind wir davon noch weit entfernt", sagte Rödel.

SPD will Kritik der Grünen nicht stehen lassen

Bereits zuvor hatte Johannes Schiller (Grüne) im Zusammenhang mit der vom Magistrat der Stadt beschlossenen Haushaltssperre kritisiert, dass auch Vorhaben, die dem Klimaschutz zuträglich sein könnten, unter die Sperre fallen. Konkret ging es um den Austausch alter Heizungsventile im Industriemuseum und die Planungskosten für die Dachsanierung des Rathauses.

"Wir nehmen das zur Kenntnis, bei einer Mitteilungsvorlage schließt sich da keine Diskussion an", sagte Stadtverordnetenvorsteher Dieter Hagner (SPD) und wollte zum nächsten Punkt überleiten. Doch Bärbel Schäfer (SPD) wollte das Gesagte nicht unkommentiert lassen. Sie verteidigte die von der Stadt aufgelisteten Punkte. "So wie es die Grünen darstellen, kann man das in meinen Augen nicht stehen lassen", sagte sie. Punkte wie die Umrüstung auf LED, der Ausbau des Gasnetzes oder der Bürgerbus seien durchaus als Klimaschutzmaßnahmen zu werten. Ebenso die für 2020 geplanten Maßnahmen wie der Austausch alter Elektrogeräte in städtischen Liegenschaften. Auch die Umstellung von alten Öl- auf Gasheizungen halte sie in Hinblick auf den Klimaschutz für sinnvoll. Die Stadt habe eben nur auf kommunaler Ebene und bei kommunalen Einrichtungen die Möglichkeit einzuwirken.