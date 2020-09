Jetzt teilen:

Solms-Oberndorf (red). Der Solmser Haupt- und Finanzausschuss trifft sich am Dienstag, 22. September, um 19 Uhr in der Taunushalle in Oberndorf, Oberndorfer Straße 20. Themen sind unter anderem die überplanmäßigen Ausgaben für den Austausch der Kanalisation und der Wasserleitung im Laubacher Weg in Albshausen sowie in der Wolfsgasse in Oberndorf.