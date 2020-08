Mit "Martha" durch das Grundbachtal

Der mit Baujahr 1938 betagte Lanz-Bulldog hat einen besonderen Charme und ist ständig umringt von Besuchern. Foto: Heike Pöllmitz

SOLMS-OBERBIEL - SOLMS-OBERBIEL. "Oldtimerfahrtag" war am Sonntag auf dem Gelände des Feld- und Grubenbahnmuseums der Geowelt Fortuna angesagt und die große Zahl der Besucher unterstrich das Interesse an den alten Gefährten. Die ursprünglich zu diesem Termin geplante historische Baustelle musste wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen auf das kommende Jahr verschoben werden.

Für die Gäste war das aber kein Problem, denn die "Oldies" hatten einiges zu bieten und Rolf Georg vom Förderverein Besucherbergwerk Fortuna hatte wie immer viele Informationen parat, die er bei Präsentationen gerne weitergab. Die Exponate stammten von Mitgliedern und Freunden des Vereins.

100 Jahre alte Lok zieht die Waggons mit den Besuchern

Den eigentlichen Teil des Fahrtags erledigte die mehr als 100 Jahre alte Krausslok "Martha" - sie zog die Waggons mit Gästen dampfend und pfeifend durch das Grundbachtal. Von den mehr als 70 Loks des Museums stellte Georg vier in den Fokus, wie die Diema-Feldbahnlok, die über Tage für den Transport von Rohstoffen genutzt wurde oder die Grubenlok, die bis 1987 in einer Schiefergrube bei Wissenbach im Einsatz war. "Feldbahnen sind schon seit mehr als 50 Jahren nicht mehr aktiv zu sehen, da sie in den 1960er Jahren von Förderbändern abgelöst wurden", erklärte Georg.

Von den alten Traktoren fiel besonders ein Lanz Bulldog, Baujahr 1938 auf, der wegen seiner Tätigkeit als Zugmaschine auf der Straße extra breite Räder hat und sehr selten zu sehen ist. Von der Wehrmacht konfisziert blieb das gute Stück in Frankreich liegen und war später in einem Sägewerk als Stationärmotor im Einsatz.

Kuriosität: ein Trabbi

auf Schienen

Bei den Autos stach neben einem knallroten VW Käfer oder einem ebenso roten "Spitfire"-Sportflitzer, der an James Bond-Filme erinnerte, vor allem eine Kuriosität heraus: Der Schienen-Trabbi "Karl Otto", Nachbau rumänischer Schienen-Goggos, die dort heute noch in der Waldwirtschaft im Einsatz sind.

Bei bestem Wetter war also eine Menge los und man darf sich schon auf den Teddybär-Fahrtag am 6. September ab 10 Uhr freuen, wenn Kinder, die ein Kuscheltier mitbringen, eine Vergünstigung bekommen.