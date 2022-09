Mit "Melody" in Niederbiel das 100-Jährige feiern

Mit Stolz blickt der Frauenchor "Melody" 1921 Niederbiel auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. Archivfoto: Siegbert bender

SOLMS-NIEDERBIEL - Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus, so auch die akademische Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Frauenchores "Melody" 1921 Niederbiel, die jetzt wegen Corona mit einjähriger Verspätung begangen werden soll.

Derzeit hat das sechsköpfige Vorstandsteam um Hannelore Lassahn viele Aufgaben zu bewältigen. Da wird geplant, koordiniert, verhandelt, konzipiert, Einkäufe vorbestellt, Getränke samt Gerätschaften und Gläsern organisiert und vieles mehr. Doch nicht nur die Damen der Vereinsleitung sind in Vorbereitung, der gesamte Chor mit Chorleiterin Sabine Hadzik fiebert dem Ereignis entgegen.

Da auch die Proben wegen der Pandemie stark beeinträchtigt waren, sollte bei zusätzlichen Probeneinheiten geübt werden. Neben zusätzlichen Abendproben, teilweise mit Pianobegleitung oder gemeinsamen Übungszeiten mit dem Niederbieler Männergesangverein und einem weiteren Gastchor, fand auch ein ganzer Probentag in der Mehrzweckhalle statt. Eine Stellprobe auf der Bühne sowie eine Klangprobe ergänzten die Stimmübungen und das Einstudieren der vorgesehenen Lieder.

Zusätzliche Proben eingeschoben

Gefeiert wird der akademische Abend zusammen mit allen Interessierten am Samstag, 24 September, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Niederbiel. Für das Vor- und Nachprogramm konnte das Ensemble "Querbeeet" verpflichtet werden, es darf also bis in die Nacht gefeiert und getanzt werden.