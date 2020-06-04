Donnerstag,
04.06.2020 - 17:00
3 min
Mit Tempo 30 durch Burgsolms
Aufpassen heißt es in der Krautgärtenstraße in Burgsolms. In einem Abschnitt der Landesstraße gilt jetzt Tempo 30 - und zwar Tag und Nacht - in weiteren Teilen von 22 bis 6 Uhr.
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