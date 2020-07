Mit Volldampf durch das Grundbachtal

Jetzt teilen:

AßLAR-BERGHAUSEN/ SOLMS-OBERBIEL - (hpz). „Endlich wieder Fahrtag auf der Fortuna!“ Das dachten am Samstag wohl viele, denn der Aktionstag im Feld- und Grubenbahnmuseum der Geowelt Fortuna war sehr gut besucht.

Wegen der Corona-Pandemie hatten bislang alle Aktionen der Saison entfallen müssen, doch hinter den Kulissen wurde natürlich an den Schmuckstücken des Museums gearbeitet, von denen Rolf Georg vom Vorstand der Geowelt am Samstag eine ganze Reihe auf der Drehscheibe vorstellte. Ob mit Schaltgetriebe oder Hydraulikantrieb – alle Schätze wurden von großen und kleinen Fans bestaunt, fotografiert und ins Herz geschlossen. Das Team vom Feld- und Grubenbahnmuseum hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und begeisterte seine Besucher, die natürlich auch in den Waggons Platz nahmen und von der Brigadelok mit ordentlich Dampf durch das Grundbachtal gezogen wurden.

Normalerweise ist jetzt Sommerpause, weil alles in den Urlaub fährt. In diesem Jahr ist für viele Ferien zu Hause angesagt und die Heimat wird erkundet. Da kam die Premiere des Sommerfahrtags gerade recht. Bis 21 Uhr war Gelegenheit, dabei zu sein. Der nächste Fahrtag am 23. August beschäftigt sich mit Oldtimern.