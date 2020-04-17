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Freitag, 17.04.2020 - 18:00
2 min

Mittelbiel liegt in Niederbiel

Von Verena Napiontek
Wo endet Niederbiel und wo beginnt Oberbiel? Das Gewerbegebiet an der B49 heißt jedenfalls Mittelbiel, wie der Solmser Erste Stadtrat Jörg Leidecker erklärt. Das blaue Haus im Hintergrund steht aber in Oberbiel. Foto: Verena Napiontek

Wo endet Niederbiel und wo beginnt Oberbiel? Das Gewerbegebiet an der B49 heißt jedenfalls Mittelbiel, wie der Solmser Erste Stadtrat Jörg Leidecker erklärt. Das blaue Haus im Hintergrund steht aber in Oberbiel. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Solms
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