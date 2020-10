Mobil bleiben trotz Multipler Sklerose

Den Jakobsweg hat Julia Bierenfeld gemeistert. In der Folge hat sie sich entschlossen, anderen Menschen mit MS durch praktische Angebote zu helfen. Foto: Julia Bierenfeld

SOLMS-NIEDERBIEL - Die Diagnose "Multiple Sklerose" ist für Julia Bierenfeld ein Schock gewesen. Doch die heute 36-Jährige will sich von der Krankheit nicht unterkriegen lassen. Sie bleibt am Ball und erfüllt sich einen Traum: Wandern auf dem Jakobsweg. Im vergangenen Jahr hatte diese Zeitung über das Projekt berichtet. Bierenfeld war damals die rund 800 Kilometer lange Strecke gewandert. Auch in der Folge ist sie nicht untätig geblieben und hat mittlerweile eine Ausbildung zur Übungsleiterin gemacht. Sie will jetzt anderen MS-Erkrankten helfen, ein größtmögliches Maß an Mobilität zurückzugewinnen und zu behalten.

Dafür bietet Bierenfeld, zusammen mit dem ausgebildeten Fitnesstrainer Carsten Schirmer, jetzt ein "Funktionstraining" an. Sie selbst hat in ihrer Ausbildung, die sie nebenberuflich erworben hat, gelernt, wie ein solches Training gestaltet werden kann. Grundlegende Erfahrungen mit Fitness hatte die Solmserin bereits. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie sich nun noch einmal in spezielle Aspekte, beispielsweise der Physiotherapie eingearbeitet. "Eigentlich wollte ich nach der Ausbildung gleich im Frühjahr starten, doch dann kam der Lockdown wegen Corona dazwischen", erklärt Bierenfeld. Nun startet sie den Kurs verspätet. Allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem die Corona-Zahlren bereits wieder deutlich steigen. "Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, und in dem Raum im Teilhabezentrum in Niederbiel, den wir nutzen, ist genügend Platz", sagt Bierenfeld. Außerdem will sie zunächst weitgehend auf den Einsatz von Geräten verzichten. Doch der Sport sei auch in Zeiten der Pandemie wichtig.

Multiple Sklerose gehört zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Das Immunsystem des Menschen greift dabei das Zentrale Nervensystem an. "Durch Sport kann die Beweglichkeit, aber auch die Koordination verbessert werden, was sich wiederum positiv auf den Alltag auswirkt", sagt die Solmserin. Sie trainiert selbst regelmäßig. "Wichtig ist, dass es sich nicht um Leistungssport handelt. Eine übermäßige Anstrengung kann sich negativ auf die Krankheit auswirken." Deshalb wird es im Kurs, den sie anbietet, zunächst einen "Leistungstest" geben. Anhand diesem werden dann passende Übungen ausgewählt.

Funktionstraining soll Beweglichkeit verbessern

"Es ist enorm wichtig, dass man am Ball bleibt und sich nicht aufgibt", sagt Bierenfeld. Sie weiß aber auch, wie schwierig es ist, sich selbst zu motivieren und wie wichtig der Austausch in einer Gruppe sowie die Motivation durch eine solche sind. Auch ein Grund, warum sie die Trainingsgruppe anbietet. "Teilnehmen können übrigens auch Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder einen Rollator brauchen sowie Menschen, die unter anderen neurodegenerativen Erkrankungen leiden."

Ab Mittwoch, 21. Oktober, soll das Funktionstraining regelmäßig ab 18 Uhr in Niederbiel stattfinden. Unterstützt wird der Kurs von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DGMS) Hessen.

Die 36-Jährige blickt derweil schon in die Zukunft: "Ich möchte noch eine Ausbildung zur Entspannungstrainerin machen und Entspannungskurse geben. Außerdem plane ich immer noch, Vorträge zur Ernährung und einen Kochkurs anzubieten", erzählt sie.

Informationen zum Funktionstraining gibt es via E-Mail an jule@fitnessfood undms.de sowie telefonisch unter 0 15 90-1 40 07 32. Für Fragen oder Informationen kann man zudem Stephanie Woschek von der DMSG Hessen kontaktieren unter 0 69- 4 05 89 23, Mail: woschek @dmsghessen.de